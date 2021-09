Libourne Caserne Lamarque Gironde, Libourne Découvrez le quartier Lamarque et sa caserne ! Caserne Lamarque Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Découvrez le quartier Lamarque et sa caserne ! Caserne Lamarque, 18 septembre 2021 14:30, Libourne

Samedi 18 septembre, 14h30 Découvrez le quartier Lamarque et sa caserne ! * Le Quartier Lamarque, ancienne caserne de cavalerie, constitue l’une des pièces majeures du patrimoine immobilier que le XVIIIe siècle a laissé à Libourne. Remarquable par son ampleur et la qualité de ses bâtiments construits dans le style néoclassique, cet ensemble immobilier comprend également un manège dont la charpente en bois constitue une véritable prouesse technique. La visite de ces bâtiments et du manège sera agrémentée d’une évocation du passé militaire de Libourne et de commentaires historiques et architecturaux. A la suite de cette visite, une conférence-débat en présence de l’un des derniers officiers commandant l’ENEORSSA (Ecole Nationale des Elèves Officiers de Réserve du Service de Santé des Armées) permettra également d’évoquer l’action de cette institution militaire qui occupa ce site entre 1972 et 2002. Présentation : J.F. Le Strat, historien, et Michel Armand, MG, ancien chef de corps de L’ENEORSSA. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Masque obligatoire. Pass sanitaire demandé.

Caserne Lamarque 15 place Joffre, 33500 Libourne

