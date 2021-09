Nantes Caserne du commandant Gouzé Loire-Atlantique, Nantes Visite du musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique Caserne du commandant Gouzé Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite du musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique Caserne du commandant Gouzé, 18 septembre 2021 10:00, Nantes

18 et 19 septembre Visite du musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique * Programme :

Pour le tricentenaire des sapeurs-pompiers de Nantes, le musée vous a préparé deux jours d’animations.

Samedi

• 11h Inauguration du PS Hotchkiss-Guinard PL50 de 1963

• Accès au centre secours de Gouzé

• Bureau de poste temporaire par l’association l’Ancre philatélique. Vente de timbres, cartes postales et « collector», créés pour le tricentenaire des sapeurs pompiers de Nantes. Un tampon spécifique du musée à été conçu pour cet évènement.

• Chaine des seaux avec manipulation d’une pompe à bras.

• Projection de films

• Autres animations à découvrir sur place

• Animation musicale par les élèves du conservatoire de Nantes

Dimanche

• Bureau de poste temporaire par l’association l’Ancre philatélique. Vente de timbres, cartes postales et « collector», créés pour le tricentenaire des sapeurs pompiers de Nantes. Un tampon spécifique du musée à été conçu pour cet évènement.

• Chaine des seaux avec manipulation d’une pompe à bras.

• Projection de films

• Autres animations à découvrir sur place

• Après-midi, animation musicale par Pipe Band Askol Ha Brug. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Visites libres gratuites. Nos guides sont à disposition du public. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Caserne du commandant Gouzé , 37 rue du maréchal Joffre 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79548807.jpg http://musee-sapeurs-pompiers-44.org/ https://www.facebook.com/museesp.loireatlantique

Le musée occupe une partie du site historique de l’ancienne communauté des Pères de Saint-Clément (1670-1791). Ce lieu connaitra ensuite de multiples affectations, caserne militaire, prison, hospice militaire et enfin couvent des Ursulines.(1806-1907) Suite à loi de séparation des biens de l’Eglise et de l’Etat de 1905, les lieux sont mis en vente. Les sapeurs-pompiers en prennent possession en avril 1913.

Crédits : Musée des sapeurs-pompiers Frédéric Coune Gratuit Musée des sapeurs pompiers de Loire Atlantique

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Caserne du commandant Gouzé Adresse , 37 rue du maréchal Joffre 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Caserne du commandant Gouzé Nantes