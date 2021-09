Créteil Caserne des pompiers de Créteil Créteil, Val-de-Marne Visite guidée de la caserne des pompiers de Créteil Caserne des pompiers de Créteil Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Val-de-Marne

Visite guidée de la caserne des pompiers de Créteil Caserne des pompiers de Créteil, 19 septembre 2021 14:00, Créteil. Journée du patrimoine 2021 Caserne des pompiers de Créteil. Gratuit|Sur inscription patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Visite guidée de la caserne des pompiers de Créteil * Réalisée par Nicolas Le Maresquier en 1976, la caserne des sapeurs-pompiers offre une architecture typique des années 1970. Les pompiers de la 17ème Compagnie d’incendie et de secours, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, vous feront découvrir leur lieu de vie et d’activités, leur organisation professionnelle, à travers la tour d’exercice, mais aussi un espace retraçant leur histoire et leurs traditions. La visite sera également guidée par un architecte du CAUE 94. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Inscription nécessaire, nombre de places limité, port du masque et passe sanitaire nécessaires

Caserne des pompiers de Créteil 10-18 rue de l’Orme Saint-Siméon 94000 Créteil Créteil 94000 Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Val-de-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92412410.jpg Crédits : Photo CAUE 94 Gratuit|Sur inscription Photo CAUE 94

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Caserne des pompiers de Créteil Adresse 10-18 rue de l'Orme Saint-Siméon 94000 Créteil Ville Créteil lieuville Caserne des pompiers de Créteil Créteil