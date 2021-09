Molvange Casemates d'Escherange Molvange, Moselle Découverte guidée de la Casemate du Petersberg Casemates d’Escherange Molvange Catégories d’évènement: Molvange

Dimanche 19 septembre, 09h00 Découverte guidée de la Casemate du Petersberg * *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Gratuit. Visites guidées en petit groupe au fur et à mesure des arrivées. Vêtements chauds et de bonnes chaussures.

Casemates d’Escherange D58, 57330 Escherange Molvange 57440 Moselle

Les casemates, comme celle du Grand Lot ou du Petersberg, sont des blocs en béton avec une chambre de tir et un sous-sol assurant la continuité des feux entre deux ouvrages plus imposants. À Escherange, elles se situent dans un cadre bucolique, où une balade pourra vous mener vers les ruines de l’ancienne église (Alte Kirch), ou vers du petit patrimoine militaire d’exception, comme un ancien char enterré !

Crédits : Évolution de la Petersberg Est – C40, de 2017 à 2020 ©Frontière du Nord Est Gratuit Casemate du Grand Lot ©OT CCCE

