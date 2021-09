Saint-Denis Case des Bancouliers Saint-Denis Atelier cuisine Case des Bancouliers Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Atelier cuisine Case des Bancouliers, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Denis Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Atelier cuisine * Samedi :

Riz chauffé kossa in soz ? Découvrez l’histoire du riz chauffé, ses apports nutritifs et sa place aujourd’hui dans notre hygiène alimentaire. Dimanche :

L’histoire de la cuisine réunionnaise – Réaliser des bonbons lontan.

Cuisiner les fruits et légumes de notre île et connaître leurs vertus.

Connaître l’histoire culinaire réunionnaise. Manger c’est quoi ? *

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 10h00

Case des Bancouliers 20 bvld du Mahathma Gandhi Saint-Denis

