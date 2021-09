Saint-Denis Case des Bancouliers Saint-Denis Projection “Mémoires de Gramoun” Case des Bancouliers Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Projection “Mémoires de Gramoun” Case des Bancouliers, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Denis. Journée du patrimoine 2021 Case des Bancouliers. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Projection “Mémoires de Gramoun” * Recueil de la mémoire des gramounes du quartier *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

*

Case des Bancouliers 20 bvld du Mahathma Gandhi Saint-Denis Moufia Crédits : masante.re Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 11:00 Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu Case des Bancouliers Adresse 20 bvld du Mahathma Gandhi Ville Saint-Denis lieuville Case des Bancouliers Saint-Denis