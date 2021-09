Strasbourg Carrosserie HH services Bas-Rhin, Strasbourg Visite d’un atelier de restauration de carrosserie automobile Carrosserie HH services Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite d’un atelier de restauration de carrosserie automobile Carrosserie HH services, 17 septembre 2021 14:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Carrosserie HH services. Gratuit Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre Visite d’un atelier de restauration de carrosserie automobile * Immersion dans l’atelier de restauration de carrosserie automobile HH Services. Découverte du métier, des techniques et des savoir-faire. L’évènement proposera de découvrir les techniques et les savoir-faire du métier de tôlier-formeur tel qu’il se réalisait déjà au début de l’automobile, il y a près de 100 ans. Toute l’équipe sera présente afin d’apporter les explications sur les outils, les techniques utilisées, les véhicules exposés et les métiers. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Carrosserie HH services 2 rue du Rhin Napoléon, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75351992.jpg http://www.carrosserie-hh.com https://www.facebook.com/pages/HHServices/309357412431623?ref=hl

Créé par Hubert Haberbusch en 1976, c’est aujourd’hui Isaak Rensing et Romain Gougenot qui font perdurer les savoir-faire du carrossier que leur a transmis le Maître d’art. HH Services est spécialisé dans la restauration de véhicules de collection tel que : Bugatti, Aston Martin, Porsche, Jaguar, Bentley, Ferrari,… et réalise également des restaurations de type muséal, notamment pour le Musée de l’Automobile de Mulhouse – Collection Schlumpf. L’atelier de restauration de véhicules de collection, du carrossier Maître d’Art Hubert Haberbusch, est labellisé EPV depuis 2007.

Crédits : ©Xing Wei Gratuit ©HH Services

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Carrosserie HH services Adresse 2 rue du Rhin Napoléon, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Carrosserie HH services Strasbourg