Carrières et Matériaux à Marckolsheim : les granulats au service de la construction et de l'architecture contemporaine Carrière de Marckolsheim – Ballastières Werny, 18 septembre 2021 09:00, Marckolsheim

Samedi 18 septembre, 09h00 Carrières et Matériaux à Marckolsheim : les granulats au service de la construction et de l’architecture contemporaine * Venez découvrir comment cette entreprise familiale perpétue depuis 1953 son savoir-faire pour produire des granulats qui alimentent le secteur de la construction et des travaux publics. De l’extraction en eau à l’aide d’une drague flottante vers l’installation de lavage, criblage, et concassage, de la carrière vers les chantiers avec le chargement camion et péniche. *

Gratuit. Inscription possible. Visite libre à pied. Durée 1h. Chaussures fermées obligatoires.

Située au centre de la plaine d’Alsace, en plein cœur du gisement alluvionnaire de la vallée du Rhin, la carrière de Marckolsheim s’étend entre la D468 et le canal du Rhône au Rhin. Entreprise familiale créée en 1953 par Gérard Werny, le site ne comptait à ses débuts que deux employés et s’étendait sur un peu plus de 2 ha. L’exploitation du gisement alluvionnaire était destinée à produire du sable et du gravier dans le cadre des reconstructions de l’après-guerre. Actuellement, le site emploie 22 personnes, pour une production annuelle de 550 000 tonnes.

