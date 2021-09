Malancourt-la-Montagne Carrière de Jaumont - Pierre de Soleil Malancourt-la-Montagne, Moselle Carrières et matériaux à Malancourt-la-Montagne : Patrimoine de notre quotidien Carrière de Jaumont – Pierre de Soleil Malancourt-la-Montagne Catégories d’évènement: Malancourt-la-Montagne

Carrières et matériaux à Malancourt-la-Montagne : Patrimoine de notre quotidien Carrière de Jaumont – Pierre de Soleil, 18 septembre 2021 10:00, Malancourt-la-Montagne

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. Visite en petit train touristique. Chaussures étanches recommandées.

Carrière de Jaumont – Pierre de Soleil 57360 Malancourt-la-Montagne Malancourt-la-Montagne 57360 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54748287.jpg?_ts=1629977503150 03 87 53 51 00 http://www.jaumont.fr/

Située à Malancourt-la-Montagne, la carrière de Jaumont s’étend sur 200 hectares au niveau des bancs de Roncourt, Saint-Privat-la-Montagne, Malancourt-la-Montagne et Marange-Silvange. Si l’activité principale de la carrière se concentre sur la production de concassés calcaires, la production de pierre de taille constitue également un secteur d’activité de référence.

Utilisée depuis le Moyen Âge, cette pierre a particulièrement façonné la région messine : la Cathédrale de Metz en est le plus parfait exemple.

