Visite du Musée de la Mine et de la Potasse Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie), 18 septembre 2021 14:00, Wittelsheim

18 et 19 septembre Visite du Musée de la Mine et de la Potasse * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59793830.jpg 07 84 57 51 76 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-de-la-mine-et-de-la-potasse/

Le Carreau conserve l’ancien vestiaire des mines de potasse d’Alsace avec la dernière « Salle des Pendus » encore visible. Mémoire de l’histoire de l’exploitation des mines de potasse d’Alsace, témoin de la vie des mineurs, il présente également une collection minéralogique présentant 100 ans de recherches géologiques avec 5000 échantillons de roches salines et potassiques du monde entier, de sondages et forages du service géologique des mines de potasse d’Alsace.

