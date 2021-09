Caromb Caromb Caromb, Vaucluse Visite en Scène « Les mystères de la Fantasti » Caromb Caromb Catégories d’évènement: Caromb

Visite en Scène « Les mystères de la Fantasti » Caromb, 19 septembre 2021 19:00, Caromb

Dimanche 19 septembre, 19h00 Visite en Scène « Les mystères de la Fantasti » * Venez découvrir les sombres histoires qui entourent le manoir en ruines de la Pré Fantasti. Pourquoi ce lieu est-il hanté et par qui ? Quel genre de créature y apparaît la nuit venue ? On raconte que cet endroit est le théâtre de phénomènes qui font fuir les moins courageux… Serez-vous des nôtres ?

Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine de la CoVe, accompagné par Nicolas Constans à la clarinette. *

dimanche 19 septembre – 19h00 à 21h00

Public averti – déconseillé au moins de 10 ans Niveau de marche moyen. Bonnes chaussures. Rendez-vous sur le parking du Lauron, à droite sur la D. 13 entre Caromb et Le Barroux. Places limitées. Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe

Caromb RDV parking du Lauron, route de Malaucène Caromb 84340 Vaucluse

04 90 67 69 21

