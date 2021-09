Mana CARMA Centre d'Art et de Recherche de Mana Mana Les portes ouvertes du CARMA CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana Mana Catégorie d’évènement: Mana

Les portes ouvertes du CARMA CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana, 18 septembre 2021 09:00, Mana. Journée du patrimoine 2021 CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Les portes ouvertes du CARMA * Durant ce weekend des journées du patrimoine, le CARMA vous accueille. Venez (re)découvrir l’exposition ‘Entre 2 mondes’ mais aussi rencontrer les artistes. Samedi 18 septembre 2021, à partir de 9h00

Performance Tamarinier – Oscar Adogo (Artiste sculpteur, Mana) et Patrick Lacaisse (Artiste plasticien, Mana), se retrouvent afin d’entamer la découpe et l’ouvrage d’un castellet de marionnettes issu du tronc du Tamarinier de Mana, celui là même qui se trouve encore sur l’ancien embarcadère proche de l’église, et chargé d’histoire. Dimanche 19 septembre 2021, à partir de 9h00

Oscar Adogo réalisera une marionnette en bois, qui servira de modèle pour l’ensemble de la galerie de personnages du théâtre de marionnettes. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Entrée libre

CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana 235 avenue Mirella Jean Elie Mana

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75464299.jpg 0594276053 http://chercheursdart-carma.fr/

Le Centre d’Art et de Recherche de Mana, CARMA, est un centre d’art contemporain (CAC), là la fois lieu d’exposition et de production d’art contemporain. Situé à Mana, en Guyane, et construit entre 2012 et 2014. Ce lieu permet le déploiement de réelles activités d’envergure, tant d’un point de vue de la diffusion artistique que de la création contemporaine que de la création plasticienne en résidence et de l’accompagnement pédagogique, le tout dans le respect et la valorisation de la riche ruralité du territoire, tant matérielle qu’immatérielle. Aussi, le CARMA est-il à ce jour un des rares lieux dédiés à la création contemporaine en Guyane.

Crédits : Chercheurs d’art / CARMA Gratuit Chercheurs d’art / Ronan Liétar

Détails Catégorie d’évènement: Mana Autres Lieu CARMA Centre d'Art et de Recherche de Mana Adresse 235 avenue Mirella Jean Elie Ville Mana lieuville CARMA Centre d'Art et de Recherche de Mana Mana