Tournoi d’awalé CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana, 18 septembre 2021 16:00, Mana.

Journée du patrimoine 2021 CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 0694311352, chercheursdart4@gmail.com

Samedi 18 septembre, 16h00

Tournoi d’awalé

Inscrivez-vous, participez à ce tournoi d’awalé au CARMA et tentez de remporter un prix.

L’awalé est un jeu de société combinatoire créé en Afrique. C’est le plus répandu des jeux de la famille mancala, ensemble de jeux africains de type « compter et capturer » dans lesquels on distribue des cailloux, graines ou coquillages dans des coupelles ou des trous, parfois creusés à même le sol. L’awalé/mancala se retrouve dans toute l’Afrique, mais à partir du ixe siècle il s’est propagé aussi au Moyen-Orient, dans la péninsule Arabique, en Inde, en Indonésie et jusqu’en Chine. La forme awalé, typique de l’Afrique de l’Ouest et notamment en Côte d’Ivoire, a suivi quant à elle les routes de l’esclavage. On retrouve les traces de ce jeu en Amérique latine mais surtout aux Caraïbes.

CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana 235 avenue Mirella Jean Elie Mana

Le Centre d’Art et de Recherche de Mana, CARMA, est un centre d’art contemporain (CAC), là la fois lieu d’exposition et de production d’art contemporain. Situé à Mana, en Guyane, et construit entre 2012 et 2014. Ce lieu permet le déploiement de réelles activités d’envergure, tant d’un point de vue de la diffusion artistique que de la création contemporaine que de la création plasticienne en résidence et de l’accompagnement pédagogique, le tout dans le respect et la valorisation de la riche ruralité du territoire, tant matérielle qu’immatérielle. Aussi, le CARMA est-il à ce jour un des rares lieux dédiés à la création contemporaine en Guyane.

