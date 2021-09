Visite guidée de l’exposition ‘Entre 2 mondes’ avec le commissaire d’exposition. CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana, 18 septembre 2021 11:00, Mana.

Journée du patrimoine 2021 CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite guidée de l’exposition ‘Entre 2 mondes’ avec le commissaire d’exposition.

En compagnie d’un des commissaires de l’exposition, (re)découvrez l’exposition ‘Entre 2 Mondes’. Il s’agit d’une manifestation artistique d’envergure, s’appuyant sur l’ouvrage de l’anthropologue Gérard Collomb et de l’archéologue Martijn Van Den Bel : Entre deux mondes. Amérindiens et Européens sur les côtes de Guyane, avant la colonie (1560-1627), aux éditions CTHS, publié en 2014. Celui-ci rassemble des textes qui abordent la « rencontre » entre Européens et Amérindiens dans la région des Guyanes. Ces récits sont accompagnés d’une iconographie largement inédite : cartes, gravures et dessins. Le projet Entre 2 mondes interroge ces jeux croisés entre les deux parties : les Amérindiens restent-ils à cette époque des acteurs de leur propre histoire, échangeant et tissant des liens avec les Européens ? Et dans un même temps, de quelle manière se mettent en place des rapports de domination au bénéfice de l’Europe, qui pèseront ensuite si durement sur l’histoire des populations de Guyane ?

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

Entrée libre



CARMA Centre d’Art et de Recherche de Mana 235 avenue Mirella Jean Elie Mana

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75464299.jpg 0594276053 http://chercheursdart-carma.fr/

Le Centre d’Art et de Recherche de Mana, CARMA, est un centre d’art contemporain (CAC), là la fois lieu d’exposition et de production d’art contemporain. Situé à Mana, en Guyane, et construit entre 2012 et 2014. Ce lieu permet le déploiement de réelles activités d’envergure, tant d’un point de vue de la diffusion artistique que de la création contemporaine que de la création plasticienne en résidence et de l’accompagnement pédagogique, le tout dans le respect et la valorisation de la riche ruralité du territoire, tant matérielle qu’immatérielle. Aussi, le CARMA est-il à ce jour un des rares lieux dédiés à la création contemporaine en Guyane.

Crédits : Chercheurs d’art / CARMA Gratuit Chercheurs d’art / Ronan Liétar