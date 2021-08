Exposition : « Disgusting Food Museum » Cap Sciences, 18 septembre 2021 14:00, Bordeaux.

Journée du patrimoine 2021 Cap Sciences. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition : « Disgusting Food Museum »

A la découverte des spécialités culinaires les plus surprenantes du monde ! Une approche culturelle et émotive liée au gout et au dégout. Bon appétit !?

L’exposition « Disgusting Food Museum », par une approche originale et très grand public du gout et du dégout, cherche à nous ouvrir à d’autres cultures et à questionner nos propres pratiques alimentaires.

Participez également à l’atelier Micronutris ! Découvrez les insectes comestibles…

Café des sciences

Durée 10 à 30 min

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre. En continu.



Cap Sciences Hangar 20, quai de Bacalan, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Maritime Gironde

05 56 01 07 07 http://www.cap-sciences.net/

Comprendre le monde est de plus en plus complexe. Pourtant, cela n’a jamais été aussi nécessaire : numérique, technologies, infox, climat, environnement, santé, nouveaux métiers…

Cap Sciences relève le défi de rendre cette complexité accessible à tous, enfants et adultes, professionnels et élus, scolaires et universitaires. Cap Sciences stimule la curiosité et l’esprit critique pour donner les outils de compréhension, se faire une opinion éclairée et s’engager dans le débat du monde.

Pour ce faire, Cap Sciences déploie des trésors d’inventivité pour proposer des expositions, des rencontres, des activités étonnantes et des événements populaires où les visiteurs se confrontent aux savoirs en construction, aux dernières innovations et aux sujets d’actualité.

Crédits : ©Cap Sciences, Matthieu Lusignan Gratuit