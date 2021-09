Marçon Cantine de marcon (le corbusier-wogensky) Marçon, Sarthe Visite guidée Cantine Lecorbusier Wogenscky Marçon 72340 Cantine de marcon (le corbusier-wogensky) Marçon Catégories d’évènement: Marçon

Sarthe

Visite guidée Cantine Lecorbusier Wogenscky Marçon 72340 Cantine de marcon (le corbusier-wogensky), 18 septembre 2021 14:00, Marçon. Journée du patrimoine 2021 Cantine de marcon (le corbusier-wogensky). Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée Cantine Lecorbusier Wogenscky Marçon 72340 * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Cantine de marcon (le corbusier-wogensky) Chemin de la Demée, 72340 Marçon Marçon 72340 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 43 44 13 07 http://ville-marcon.fr

Restaurant scolaire construit entre 1956 et 1958 par le cabinet de Le Corbusier, sous la direction d’André Wogensky. Bâtiment rectangulaire en béton, brique, bois et verre, construit sur pilotis. L’accès se fait par une rampe en béton. Le mobilier intérieur a été conçu par l’architecte.

Crédits : Mairie de Marçon Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Marçon, Sarthe Autres Lieu Cantine de marcon (le corbusier-wogensky) Adresse Chemin de la Demée, 72340 Marçon Ville Marçon lieuville Cantine de marcon (le corbusier-wogensky) Marçon