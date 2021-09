Toulouse Canal de Brienne Haute-Garonne, Toulouse Nuit du Patrimoine Canal de Brienne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nuit du Patrimoine Canal de Brienne, 18 septembre 2021 19:00, Toulouse

Samedi 18 septembre, 19h00 Nuit du Patrimoine * Platanus, l’arbre qui parle Projection sonore – Quartiers Lumières De 21h à minuit

Depuis des décennies, Platanus tient les bords du canal à bout de racines, sans oublier l’ombre bienfaisante qu’il prodigue. À le voir, on a le sentiment qu’il a toujours été là et qu’il y sera encore longtemps. Mais ce n’est pas si simple…. Au pas du cheval Attelage De 19h à 20h45 et de 21h15 à 22h45

Peut-être que les ancêtres de Roufl, le cheval de trait, tractaient des bateaux ? Mais pour lui l’essentiel est de vous emmener faire une petite balade sous la conduite bienveillante de Sophie. En voiture ! Fil d’eau, fil(s) de lumière Mise en lumière et scénographie- Quartiers Lumières et Cyril Pevrol De 21h à minuit

Par des effets de lumière subtils, la voûte du canal se révèle. Le long du canal, les réverbères s’animent, habités par des sculptures lumineuses venues des Ponts-Jumeaux… Canal en rêve Spectacle déambulatoire final – Compagnie Labo M Arts Départ 22h45 à la Manufacture des Tabacs – fin 23h30 à l’écluse Saint-Pierre

Pour la Nuit du patrimoine, découvrez un spectacle original qui évoque le canal du Midi. Vous y croiserez le poisson bulle, des personnages du XVIIIe siècle haut-perchés, des génies de l’équilibre et des acrobates en vélo. Et même des cerfs séduits par les grands arbres…. Canal de Brienne Au XVIIe siècle, Pierre-Paul Riquet entreprend la construction du Canal Royal du Languedoc, aujourd’hui canal du Midi, qui relie Toulouse à la mer Méditerranée. Un siècle plus tard, les États du Languedoc ordonnent le creusement du canal Saint-Pierre. Au XVIIIe siècle, les États du Languedoc chargent Joseph-Marie de Saget, ingénieur de la Province, de diriger les grands travaux de Toulouse. Ils décident notamment la construction d’un second canal reliant la Garonne au canal du Midi pour éviter la chaussée du Bazacle, dangereuse pour la navigation.

Long d’environ 1.6km, le canal de Brienne va de l’écluse Saint-Pierre jusqu’au port de l’Embouchure et aux Ponts Jumeaux, où se trouve le célèbre bas-relief en marbre de François Lucas.

D’abord appelé Canal Saint-Pierre, son nom actuel est dû à Étienne-Charles de Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, vice-président des États du Languedoc, promoteur de travaux publics dans la ville et initiateur du canal.

Tout comme les 11km du Canal du Midi traversant la ville, le canal de Brienne est inscrit au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996.

En 2017, les grands platanes qui bordent de canal se sont vus décerner le label « Arbres Remarquables de France ». Retrouvez toute la programmation de la Nuit du Patrimoine sur toulouse.fr *

samedi 18 septembre – 19h00 à 23h59

Pass sanitaire exigé à l'entrée du périmètre de la Nuit du Patrimoine (place Saint-Pierre)

Canal de Brienne, 31000, Toulouse

