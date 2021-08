Lyon Campus Saint-Paul Métropole de Lyon Inauguration de la 9ème Edition de la Biennale Hors Norme Campus Saint-Paul Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Inauguration de la 9ème Edition de la Biennale Hors Norme Campus Saint-Paul, 17 septembre 2021 18:30, Lyon. Journée du patrimoine 2021 Campus Saint-Paul. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 18h30 Inauguration de la 9ème Edition de la Biennale Hors Norme * Venez découvrir l’exposition de la neuvième Biennale Hors Normes dans les campus de l’université. Au pied des œuvres, vous pourrez retrouver le Quatuor “Nouveaux Talents”, élève du Quatuor Debussy au Conservatoire de Lyon (CRR). La Biennale Hors Normes leur a donné carte blanche pour créer un programme musical autour des créations exposées. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 21h00

*

Campus Saint-Paul 10 Place des Archives 69002 Lyon Lyon 69002 Perrache Métropole de Lyon Crédits : Image du logo partenaire avec accord de la BHN, édition 9 Gratuit

Détails Heure : 18:30 - 21:00 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Campus Saint-Paul Adresse 10 Place des Archives 69002 Lyon Ville Lyon lieuville Campus Saint-Paul Lyon