Visitez la première École d'Arts et Métiers Campus Arts et Métiers (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers), 18 septembre 2021 14:30, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Campus Arts et Métiers (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers). Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 26 89

Samedi 18 septembre, 14h30, 16h00 Visitez la première École d’Arts et Métiers * Le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne vous ouvre ses portes pour vous faire voyager dans le temps ! Venez découvrir les bâtiments nationaux datant du XVIIIe siècle le samedi lors de deux visites guidées. Elles seront animées par René Doucet, ancien directeur du campus. *

Gratuit. Réservation obligatoire. 30 places par visite disponibles. Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire. Gel à disposition sur place.

Campus Arts et Métiers (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) Rue Saint Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7414207.jpg 03 26 69 26 89 http://www.ensam.eu/CampusChalons https://www.facebook.com/AMParisTech,https://twitter.com/AM_ParisTech

Installée à Châlons par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt depuis 1806, il s’agit de la première des Ecoles d’Arts et Métiers. Elle forme actuellement des ingénieurs généralistes en génie mécanique, industriel et énergétique, propose des formations post-bac (Bachelor) et possède une école doctorale. L’école allie ainsi la modernité de ses enseignements et de ses équipements à un patrimoine architectural bicentenaire.

