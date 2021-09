Calvi Calvi Calvi, Haute-Corse Visite du patrimoine religieux et militaire Calvais Calvi Calvi Catégories d’évènement: Calvi

Haute-Corse

Visite du patrimoine religieux et militaire Calvais Calvi, 18 septembre 2021 09:00, Calvi. Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Visite du patrimoine religieux et militaire Calvais * Visite du patrimoine religieux et militaire Calvais La Ville de Calvi vous propose de découvrir ou re-découvrir les lieux emblématiques qui ont fait l’histoire de Calvi. La chapelle de Notre dame de la Serra (XVe siècle) avec un pannorama sur la baie de Calvi et la chaine de montagne Corse. Ouvert le Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 09h00 à 11h30 et de 15h30 à 19h30.

(XVe siècle) avec un pannorama sur la baie de Calvi et la chaine de montagne Corse. L’église paroissiale Sainte Marie Majeure (église de style baroque du XIXe siècle) Ouvert le Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 09h00 à 19h00.

(église de style baroque du XIXe siècle) La tour du sel (fortification militaire génoise de la fin du XVe siècle, lieu récemment restauré qui acceuil des expositions). Ouvert le Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

(fortification militaire génoise de la fin du XVe siècle, lieu récemment restauré qui acceuil des expositions). L’Oratoire Saint Antoine Abbé (Construit par la confrérie du même nom au XVe sicèle). Ouvert le Dimanche 19 Septembre de 16h00 à 19h00.

(Construit par la confrérie du même nom au XVe sicèle). La Cathédrale Saint Jean-Baptiste (construite à partir du XIIIe siècle, elle a subi plusieurs transformations jusqu’à l’aspect actuelle depuis 1747, elle recèle de belles œuvres d’art très anciennes) Ouvert le Dimanche 19 Septembre de 16h00 à 19h00. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Entrée libre

Calvi 20260 Haute-Corse

04 95 65 89 76 – 07 88 19 49 18 http://www.villedecalvi.fr

Accès libre à la tour du sel et à la caponnière. Joyaux de l’architecture militaire génois, cette tour de défense édifié en 1495 a fait partie d’un vaste programme de restauration et de réhabilitation, aujourd’hui ouvert au public pour des expositions temporaires, nous vous invitons à découvrir ce lieu unique et son histoire.

Gratuit

