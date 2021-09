Pleucadeuc Calvaire et Chapelle Saint Marc Morbihan, Pleucadeuc Visite libre de la Chapelle Saint Marc / Pleucadeuc Calvaire et Chapelle Saint Marc Pleucadeuc Catégories d’évènement: Morbihan

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite libre de la Chapelle Saint Marc / Pleucadeuc * *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre

Calvaire et Chapelle Saint Marc Saint Marc 56140 Pleucadeuc Pleucadeuc 56140 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54551347.jpg 02 97 26 92 27 http://www.pleucadeuc.fr https://www.morbihan.com/pleucadeuc/chapelle-et-calvaire-saint-marc/tabid/12562/offreid/7261a003-b2ce-4987-af26-4da522228bb4#,https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091476

Calvaire : fin XVe siècle ou début XVIe siècle, restauré en 1896.

Chapelle du XVe siècle reconstruite au XIXe siècle.

