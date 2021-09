Gennes-Val-de-Loire Cale de Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Exposition de voitures anciennes à Saint-Martin-de-la-Place Cale de Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

Exposition de voitures anciennes à Saint-Martin-de-la-Place Cale de Saint-Martin-de-la-Place, 19 septembre 2021 13:30, Gennes-Val-de-Loire. Journée du patrimoine 2021 Cale de Saint-Martin-de-la-Place.

Dimanche 19 septembre, 13h30 Exposition de voitures anciennes à Saint-Martin-de-la-Place * *

dimanche 19 septembre – 13h30 à 16h00

*

Cale de Saint-Martin-de-la-Place Parking de la guinguette Saint-Martin-de-la-Place 49160 Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire 49160 Saint-Martin-de-la-Place Maine-et-Loire Crédits :

Détails Heure : 13:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Cale de Saint-Martin-de-la-Place Adresse Parking de la guinguette Saint-Martin-de-la-Place 49160 Gennes-Val-de-Loire Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville Cale de Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire