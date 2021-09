L'Eperon Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L'Eperon, La Réunion Les Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L'Eperon Catégories d’évènement: L'Eperon

Les Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 19 septembre 2021 08:00, L'Eperon. Journée du patrimoine 2021 Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois. Gratuit 0262 32 60 20, 0692 74 91 98

Dimanche 19 septembre, 08h00 Les Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois * Riz sofé,

Ambiance maloya groupe mélange nation.

Course Patrimoine « Ti pa , ti pas narrivé » Départ prévu à 9h au Calbanons de la Cafrine..

Défilé Associatifs mariage lontan , voiture lontan , orchestre cuivre (départ prévu pour 10h au siège de l’association les Bons Amis).

Visite guidée du site des Calbanons de la Cafrine à partir de 9h30.

Marché producteur fruits et légumes lontan.

Ateliers Culinaires racines lontan – Pistaches grillées.

Jeux lontan, tressage

Sirandane, conte créole , chants

Percussion traditionnelles

Divers ateliers avec les associations du quartier

Animations diverses tout au long de la journée

Ambiance salle verte

Quizz sur les vestiges patrimoniaux du quartier

Dégustation de mets lontan

Prestation artiste Mederice *

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

Pass sanitaire demandé et port du masque obligatoire

Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre L’Eperon 97410 La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77209741.jpg 0262 32 62 20 Crédits : DR Gratuit

