Les Deux Alpes Café-musée Chasal Lento Isère, Les Deux Alpes Concert La Palessoù Café-musée Chasal Lento Les Deux Alpes Catégories d’évènement: Isère

Les Deux Alpes

Concert La Palessoù Café-musée Chasal Lento, 19 septembre 2021 16:00, Les Deux Alpes. Journée du patrimoine 2021 Café-musée Chasal Lento. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur +33 4 76 80 23 97, musees@mairie2alpes.fr

Dimanche 19 septembre, 16h00 Concert La Palessoù * La Palessoù, c’est un groupe de musique actuelle et de chanson française.

Leurs compositions mélangent les styles guinguette, folk, country, musique du monde et traditionnel. Un cocktail étonnant pour trois personnalités atypiques. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 18h00

*

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée – Tout public – Pass sanitaire obligatoire.

Café-musée Chasal Lento Mont de lans Les Deux Alpes 38860 Mont-de-Lans Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57600753.jpg 04 76 80 23 97 https://www.mairie2alpes.fr/page-cafe_musee_chasal_lento https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-mus%C3%A9e-Chasal-Lento-de-Mont-de-Lans-village-301670584856

À la fois musée et café, le Chasal Lento est un véritable lieu de vie, de partage, de rencontre et de découverte du patrimoine local situé au cœur du village de Mont-de-Lans.

Crédits : © La Palessoù Gratuit|Sur inscription ®Chasal Lento

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Isère, Les Deux Alpes Autres Lieu Café-musée Chasal Lento Adresse Mont de lans Ville Les Deux Alpes Age maximum 99 lieuville Café-musée Chasal Lento Les Deux Alpes