Lectures de contes de Paul Arène Cabanon Paul Arène, 19 septembre 2021 15:00, Sisteron. Journée du patrimoine 2021 Cabanon Paul Arène.

Dimanche 19 septembre, 15h00 Lectures de contes de Paul Arène * L’association “les amis de Paul Arène” vous propose de découvrir ou redécouvrir les contes écrits par Paul Arène, poète Sisteronais. *

Cabanon Paul Arène, Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence
Ancien cabanon du poète Paul Arène

Crédits : Musée gallo-romain Sisteron

