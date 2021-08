La Teste-de-Buch Cabane Le Piou Gironde, La Teste-de-Buch Quand l’archéologie dévoile l’histoire d’un territoire Cabane Le Piou La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Quand l’archéologie dévoile l’histoire d’un territoire * L’exposition présente l’histoire ancienne du Bassin d’Arcachon sous l’éclairage des découvertes archéologiques. Outil majeur de connaissance du passé et de l’histoire de notre territoire, les fouilles archéologiques livrent régulièrement des vestiges notamment sur l’emprise de la commune de La Teste de Buch où les recherches sont particulièrement actives. Cette exposition donne un aperçu de l’état des découvertes archéologiques à l’échelle du territoire de référence du futur musée du Pays de Buch et du Bassin d’Arcachon avec focus sur l’industrie lithique de la fin de la Préhistoire et sur la production de sel à l’Âge du Fer (fouilles de la dune du Pilat). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Cabane Le Piou Avenue Ovide Rousset, 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde

Cabane municipale du Piou.

