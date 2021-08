Découvrez les vestiges du village des Leuques, ancêtre d’Essey-lès-Nancy Butte Sainte-Geneviève, 18 septembre 2021 14:00, Essey-lès-Nancy.

Journée du patrimoine 2021 Butte Sainte-Geneviève. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 14h00, 20h00

Découvrez les vestiges du village des Leuques, ancêtre d’Essey-lès-Nancy

Promenez-vous librement, en journée, sur la Butte Sainte-Geneviève pour découvrir sa faune, sa flore et son histoire archéologique ! Une balade nocturne est organisée, entre histoire et biodiversité.

La balade en journée peut se faire en compagnie d’intervenants du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) et de l’Institut National de Recherches Archéologiques (INRAP). L’accessibilité des PMR : possibilité de réserver une joëlette pour la balade de l’après-midi auprès de la Mairie (03-83-18-30-00) avant le 10 septembre.

La balade nocturne emmènera les promeneurs du Haut-Château à la Butte Sainte-Geneviève, à travers les regards d’un historien et d’un naturaliste, à la découverte de l’histoire de la Butte et d’une faune insoupçonnée.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 20h00 à 22h00

Gratuit. Entrée libre. Départ de la balade nocturne : 20h. Rdv : parking du Haut-Château.



Butte Sainte-Geneviève 54270 Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle

La butte Sainte-Geneviève, espace naturel sensible, est une butte témoin de l’époque où Nancy était sous les eaux. Aux alentours de l’an 250 avant Jésus Christ, des Leuques occupaient l’endroit. Des fouilles datant du XIXe siècle ont attesté de la présence de l’oppidum. Graminées, plantes herbacées à fleurs et plantes aromatiques peuplent la partie centrale de la butte et sont un refuge à une cinquantaine d’espèces d’insectes et de papillons. La butte est ceinturée par des massifs boisés qui offrent aux curieux des chemins particulièrement riches en couleurs, au printemps comme en automne.

