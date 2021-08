Paris Butte Montmartre Paris Balade contée “Montmartre au fil de l’eau” en famille Butte Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Balade contée “Montmartre au fil de l’eau” en famille Butte Montmartre, 18 septembre 2021 10:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Butte Montmartre. Gratuit|Sur inscription http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/evenements/evenement/news/balades-contees-en-famille-au-fil-de-leau/

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h30 Balade contée “Montmartre au fil de l’eau” en famille * Les enfants partiront à la découverte du quartier de Montmartre qui abrite quelques sites essentiels à l’approvisionnement en eau d’une partie des Parisien.ne.s. De l’usine Saint-Pierre au réservoir de Montmartre en passant par le château d’eau, cette balade sera l’occasion de s’arrêter quelques instants pour déguster l’eau d’une des célèbres fontaines Wallace, emblème de la Capitale ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Balade familiale gratuite sur inscription d’une durée de 1h30 et limitée à 12 personnes (âge de 6 ans à 11 ans accompagnée d’une personne majeure obligatoirement).

Butte Montmartre Place Saint-Pierre 75018 Paris Paris 75018 Paris

Parcours de visite sur la Butte de Montmartre

