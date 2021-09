Yvoire Bureau d'information touristique Haute-Savoie, Yvoire Visites guidées de la cité médiévale d’Yvoire Bureau d’information touristique Yvoire Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Yvoire

Visites guidées de la cité médiévale d’Yvoire Bureau d’information touristique, 18 septembre 2021 14:00, Yvoire. Journée du patrimoine 2021 Bureau d’information touristique. Gratuit 0450728021, accueil@destination-leman.com

18 et 19 septembre Visites guidées de la cité médiévale d’Yvoire * Bourg médiéval d’Yvoire : parcourez 700 ans d’histoire retraçant la vie de ce vieux bourg en compagnie des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

*

Inscription obligatoire, nombre de places limité

Bureau d’information touristique 3 place de la Mairie, 74140 Yvoire Yvoire 74140 Haute-Savoie

04 50 72 80 21 http://www.destination-leman.com/

Bureau d’information touristique d’Yvoire

Crédits : Destination Léman / C. Haas Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Yvoire Autres Lieu Bureau d'information touristique Adresse 3 place de la Mairie, 74140 Yvoire Ville Yvoire lieuville Bureau d'information touristique Yvoire