Saint-Lyphard Bureau d'information touristique de Saint-Lyphard Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Le clocher de Saint-Lyphard Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

Le clocher de Saint-Lyphard Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard, 18 septembre 2021 11:00, Saint-Lyphard. Journée du patrimoine 2021 Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard. Gratuit 02 40 24 34 44

18 et 19 septembre Le clocher de Saint-Lyphard * De ce point de vue unique en Brière, embrassez toute la région en passant par

le pont de Saint-Nazaire et le clocher de la collégiale Saint-Aubin. Ascension

de 135 marches avec échelles de meuniers. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h40

samedi 18 septembre – 11h45 à 12h25

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h40

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h40

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h40

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h40

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h40

dimanche 19 septembre – 11h45 à 12h25

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h40

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h40

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h40

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h40

*

Bureau d’information touristique de Saint-Lyphard Place de l’Eglise 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique

02 40 91 41 34 Crédits : StLyphardClocher@AlexandreLamoureux_validite2028_MG_0962 Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu Bureau d'information touristique de Saint-Lyphard Adresse Place de l'Eglise 44410 Saint-Lyphard Ville Saint-Lyphard lieuville Bureau d'information touristique de Saint-Lyphard Saint-Lyphard