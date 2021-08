Roubaix BUREAU D’ART ET DE RECHERCHE Nord, Roubaix Exposition au Bureau d’Art et de Recherche / Q.S.P.* Galerie BUREAU D’ART ET DE RECHERCHE Roubaix Catégories d’évènement: Nord

17 – 19 septembre Exposition au Bureau d’Art et de Recherche / Q.S.P.* Galerie * Depuis 2010, l’ancien magasin des Draperies Claude abrite la galerie d’art contemporain la Q.S.P.*, animée par Le Fil Rouge et le BAR #2 (le Bureau d’art et de recherche). Ce dernier propose avec Clothilde Boitel, l’exposition Draperies Claude, une sélection d’artistes qui relient le champ sémantique du drap, comme tissu, à l’œuvre contemporaine, en résonance avec l’histoire du lieu et celle de la ville.

Avec Light motifs Roubaix, Pierre Fraenkel projette sur des bâtiments des motifs textiles, notamment issus de la prestigieuse tissuthèque du Musée La Piscine. *

Le Bureau d’Art et de Recherche a élu domicile dans un nouvel espace, anciennes draperies Claude. En plein cœur du quartier des créateurs, du Campus gare et à deux pas du Musée La Piscine.

C’est au sein de la Q.S.P.* (* Quantité Suffisante Pour) – 112 Avenue Jean-Lebas – que le B.A.R. a célébré, le 22 Avril 2010, sa réouverture en compagnie du Fil Rouge avec qui il partage ce nouveau site d’art pluriels à Roubaix. Anciennement Draperies Claude, ce lieu typique, à l’architecture des magasins de négoce textile d’antan, regorge d’histoire(s), ce qui en fait un espace formidable de création artistique et de rencontres en tout convivialité… Bureau d’Art et de Recherche

eric.le.bar@free.fr Le Bureau d’Art et de Recherche (B.A.R.) est une association culturelle installée à Roubaix. Fondée en 1999, ses activités incluent une galerie d’art contemporain, la QSP (Quantité Suffisante Pour). Dans l’ensemble, la QSP expose des artistes émergents ou confirmés, d’horizons divers. Installation, dessin, sculpture, photographie, peinture, vidéo… Les expositions de la QSP reflètent la diversité des pratiques contemporaines. In Situ, la QSP propose cinq à six expositions par an, personnelles ou collectives. Mais le Bureau d’Art et de Recherche organise également autant d’expositions hors les murs, nouant des partenariats avec des lieux comme Le Métropolitain, Il Bacaro, le Centre Frontière$… Cette douzaine d’expositions annuelles s’accompagne par ailleurs de l’organisation d’événements ponctuels. Vernissages, performances, rencontres, projections, concerts, lectures… Se déployant à la QSP, au B.A.R., ou dans des lieux partenaire, en fonction de la nature des événements.

