17 – 19 septembre Visite libre: balade street art dans le centre ancien * L’art urbain est partout : sur un coin de mur, un lampadaire, parfois même sur une borne électrique ! Un parcours composé de 16 points d’intérêt pour découvrir des artistes urbains connus ou amateurs et des œuvres de tout type : graffitis, pochoirs, collages ou peintures… Déambulation libre. Plan et informations à l’accueil du Musée et de l’Office de tourisme. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

