Journée du patrimoine 2021 Bouxières-aux-Dames. Gratuit|Sur inscription tourisme@bassinpompey.fr, 03 83 24 40 40

18 et 19 septembre Circuit des Dames * Découvrez le circuit historique de Bouxières-aux-Dames ! Laissez vous guider dans les rues de Bouxières-aux-Dames et découvrez l’histoire de cette ville. Le circuit débute par la Pelouse des Dames puis passe dans la ville. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum.

Bouxières-aux-Dames Rue des trois Frères Lièvre, 54136 Bouxières-aux-Dames Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle

Bouxières-aux-Dames est une petite ville du nord est de la France. La ville est située dans le département de la Meurthe-et-Moselle en région Lorraine. La ville de Bouxières-aux-Dames appartient à l’arrondissement de Nancy et au canton de Malzéville. Les habitants de Bouxières-aux-Dames se nomment les Bouxièrois et les Bouxièroises. La seconde partie du nom de la commune vient de son abbaye de chanoinesses ou « dames », fondée par saint Gauzelin au Xe siècle.

Au XVe siècle l’abbaye est transformée en chapitre de chanoinesses, l’un des quatre chapitres nobles de Lorraine.

L’abbaye a persisté jusqu’en 1787 où les chanoinesses qui s’ennuyaient à Bouxières-aux-Dames voulurent bénéficier des avantages de la vie citadine et s’installèrent à Nancy près de Bonsecours. L’abbaye a été détruite après la Révolution et les pierres ont été réutilisées pour la construction de plusieurs maisons. En 1793, la commune prend le nom révolutionnaire de Bouxières-au-Mont. Elle retrouvera son nom actuel après la Révolution française.

