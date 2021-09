Longwy Boutique « Emaux d'Art de Longwy » Longwy, Meurthe-et-Moselle Découvrez la céramique d’excellence Boutique « Emaux d’Art de Longwy » Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

Découvrez la céramique d’excellence Boutique « Emaux d’Art de Longwy », 17 septembre 2021 14:00, Longwy. Journée du patrimoine 2021 Boutique « Emaux d’Art de Longwy ». Gratuit emauxdart@orange.fr, +33(0)3 82 25 71 46

17 – 19 septembre Découvrez la céramique d’excellence * Des professionnels passionnés par leur art vous font découvrir des savoir-faire rares et d’excellence. C’est tout un monde multiple qui s’offre à vous ! Christian Leclercq, Maître Céramiste & Meilleur Ouvrier de France, dévoilera sa passion céramique à travers ses créations d’Hier et d’Aujourd’hui. Tout au long de sa carrière débutée dans les Faïenceries d’Huart, Christian Leclercq n’a jamais dérogé à la facilité, multipliant les étapes pour un rendu optimal, dans le respect d’un savoir-faire authentique qui se ressent en contemplant ses créations qui, bien que très variées, dégagent un sentiment d’unicité reflétant l’univers et la maîtrise du geste du créateur. Vous découvrirez ainsi des pièces d’exception, jamais encore présentées au public. Rachel Eva-Sacripanti, de l’Atelier des Éclats, révèlera toute l’étendue de son savoir-faire en restauration des Arts Céramiques (Emaux, Faïence, Porcelaine, etc.) et des Arts Verriers (Pâte de Verre, Verre Multicouche, Cristal, etc.) Fabien Hubert Leclercq, expert agréé à la CEA en Faïences & Émaux de Longwy, Président de l’Association des Amis du Musée de Longwy, conseillera et expliquera toutes les subtilités de sa spécialité. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Nombre limité de places dans la boutique. Masque obligatoire. N’hésitez pas à réserver votre créneau pour une rencontre plus précise avec l’un des professionnels présents.

Boutique « Emaux d’Art de Longwy » Place Salvador Allende, 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79049644.jpg + 33 (0)3 82 25 71 46 https://emauxdartdelongwy.fr https://www.facebook.com/emauxdartdelongwy,https://twitter.com/emauxdartlongwy,https://www.instagram.com/emauxdartdelongwy/

Vaste espace d’exposition-vente au sein duquel vous pourrez découvrir les Créations exclusives du Maître Céramiste et Meilleur Ouvrier de France : Christian Leclercq. Avec son souci de préserver le patrimoine longovicien, Christian Leclercq a mis en scène, dans son showroom, une sélection rigoureuse de faïences et d’émaux anciens de Longwy, vous offrant ainsi un large choix d’objets à acquérir. Passionné par la céramique, il vous présente aussi de nombreuses céramiques des plus grandes manufactures de Lorraine, de France et d’Europe, afin de permettre, aux visiteurs, de découvrir la richesse du patrimoine faïencier. Une adresse riche de découvertes connue des musées, des passionnés, des amateurs d’art et collectionneurs.

Crédits : ©Emaux d’art de Longwy Gratuit ©Emaux d’Art de Longwy

Détails Catégories d’évènement: Longwy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Boutique « Emaux d'Art de Longwy » Adresse Place Salvador Allende, 54400 Longwy Ville Longwy lieuville Boutique « Emaux d'Art de Longwy » Longwy