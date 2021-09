Servon-sur-Vilaine Bourg de Servon-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine, Servon-sur-Vilaine Découverte du circuit du patrimoine de Servon-sur-Vilaine de façon ludique Bourg de Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Découverte du circuit du patrimoine de Servon-sur-Vilaine de façon ludique Bourg de Servon-sur-Vilaine, 18 septembre 2021 14:00, Servon-sur-Vilaine. Journée du patrimoine 2021 Bourg de Servon-sur-Vilaine. Gratuit 02 99 04 24 49

Samedi 18 septembre, 14h00 Découverte du circuit du patrimoine de Servon-sur-Vilaine de façon ludique * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

Renseignements auprès de la médiathèque

Bourg de Servon-sur-Vilaine 35530 Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine

Patrimoine religieux : Notre-Dame-de-la-Délivrande est une chapelle reconstruite à la fin du XIX ème à l’emplacement d’une ancienne chapelle frairienne appelée encore Notre-Dame-de-l’Etang et remaniée en 1667. L’église Saint-Martin-de-Tours située au cœur du bourg, est édifiée sur l’emplacement d’une première église attribuée au seigneur du Gué, rasée vers 1870, avant la construction de l’édifice actuel entre 1880 et 1885 par l’entrepreneur Jean-Marie Huchet. Un cimetière entoure l’ancien édifice religieux jusqu’aux années 1850, où il est transféré route de La Bouëxière. Le 8 septembre 1880, Mgr Place béni la première pierre de la nouvelle église de Servon, que les travaux de rénovation du bourg mettent à jour en 2011 (visible derrière l’église côté Poste).

Crédits : Pays de Châteaugiron tourisme Gratuit Eglise de Servon-sur-Vilaine © Kernen

