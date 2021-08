Crevant Bourg de Crevant Crevant, Indre Balade guidée autour des croix Bourg de Crevant Crevant Catégories d’évènement: Crevant

Indre

Journée du patrimoine 2021 Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 10h00 Balade guidée autour des croix * Balade autour des croix 43 croix ont été répertoriées sur la commune dont 7 dans le bourg. Les enfants devront découvrir le noms des croix grâce à des indices sous forme de texte pour les plus grands et sous forme de photos pour les plus petits. Ils pourront garder le livret de visite. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

Bourg de Crevant Place Jean-Moulin, 36140 Crevant Crevant 36140 Indre

0254302455 https://crevant.fr

Heure : 10:00 - 11:30 Age minimum 5 Age maximum 8