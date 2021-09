Bouloire Bouloire espace culturel Epidaure Bouloire, Sarthe Présentation de la restitution numérique du château de Bouloire au XVe siècle. Bouloire espace culturel Epidaure Bouloire Catégories d’évènement: Bouloire

Samedi 18 septembre, 20h30 Présentation de la restitution numérique du château de Bouloire au XVe siècle. * *

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h30

Réservation recommandée

