Découvrez un commerce typique du début du XXe siècle Boucherie Moncourrier, 18 septembre 2021 14:00, Ussel. Journée du patrimoine 2021 Boucherie Moncourrier. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez un commerce typique du début du XXe siècle * Visite d’une boucherie traditionnelle : la boucherie Moncourrier à Ussel. Fermée en 1965, la boucherie Moncourrier sera ouverte exceptionnellement lors des Journées européennes du patrimoine, avec une exposition d’objets évoquant le commerce de la viande. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Boucherie Moncourrier 8 rue du 4 septembre, 19200 Ussel Ussel 19200 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92215559.jpg 05 55 72 54 69

Cette ancienne boucherie ayant appartenu à une importante famille usselloise, les Moncourrier, a été restaurée afin de présenter un exemple patrimonial de commerce dans la première moitié du XXe siècle.

Crédits : ©Musée du Pays d’Ussel Gratuit ©Musée du Pays d’Ussel

