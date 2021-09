Mauges-sur-Loire Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire) Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Inventaire du patrimoine de Botz-en-Mauges et visite commentée du bourg Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire) Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

Inventaire du patrimoine de Botz-en-Mauges et visite commentée du bourg Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire), 18 septembre 2021 16:00, Mauges-sur-Loire. Journée du patrimoine 2021 Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire). Gratuit|Sur inscription mathilde.vozza@mauges-sur-loire.fr, 0771357025

Samedi 18 septembre, 16h00 Inventaire du patrimoine de Botz-en-Mauges et visite commentée du bourg * Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de Botz-en-Mauges (commune déléguée de Mauges-sur-Loire), le résultat de l’inventaire sera présenté dans la salle communale (25 rue de la Croix-Baron) puis sera complété par une visite des édifices remarquables du bourg (mairie, église, usine de tarares). *

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

*

Entrée libre sur inscription. Pass sanitaire obligatoire.

Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire) 25 rue de la Croix-Baron Botz-en-Mauges 49110 Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49110 Botz-en-Mauges Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location4251997.jpg 02 41 70 18 22 https://www.mauges-sur-loire.fr/

Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de Botz-en-Mauges (commune déléguée de Mauges-sur-Loire), le résultat de l’inventaire sera présenté dans la salle communale puis sera complété par une visite des édifices remarquables du bourg.

Crédits : Commune de Mauges-sur-Loire Gratuit|Sur inscription Commune de Mauges-sur-Loire

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire) Adresse 25 rue de la Croix-Baron Botz-en-Mauges 49110 Mauges-sur-Loire Ville Mauges-sur-Loire lieuville Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire) Mauges-sur-Loire