Visite guidée décalée, à Ploumagoar Bois de Kergré, 19 septembre 2021 15:00, Ploumagoar.

Journée du patrimoine 2021 Bois de Kergré. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00

Visite guidée décalée, à Ploumagoar

*

Entre terre et pierres, le public est invité à regarder autour de lui et à s’intéresser à son environnement, notamment marqué par le patrimoine bâti et le Bois de Kergré. Jean-Loup et Adélaïde souligneront cette richesse qui fait partie du quotidien et sur laquelle on oublie parfois de s’attarder.

Ce duo burlesque saura “avec professionnalisme” mettre l’ambiance sans se prendre au sérieux, pour le plaisir de tous !

*

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h15

*



Bois de Kergré 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location529101.jpg 0296111010 http://www.ville-ploumagoar.fr https://www.facebook.com/VilledePloumagoar/

Un parcours artistiquement boisé pour une balade des plus insolites à Ploumagoar !

Via la création artistique, des artistes ont proposé leurs réflexions sur le paysage et sont allés à la rencontre de leur environnement. Transformé en sentier d’interprétation de 1,3 km, vous découvrirez des œuvres permanentes produites par des artistes professionnels… et vous vous laisserez séduire par une promenade douce en découvrant faune, flore, art et patrimoine vert.

Crédits : @thétare du totem Gratuit Mairie de Ploumagoar