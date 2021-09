Signy-le-Petit Blockhaus du parking de l'étang de la Motte Ardennes, Signy-le-Petit Circuit pédestre entre bois et curiosités autour de la Ligne Maginot Blockhaus du parking de l’étang de la Motte Signy-le-Petit Catégories d’évènement: Ardennes

Gratuit. Réservation obligatoire. 25 places maximum. Prévoir chaussures et tenue adaptée. Distance : 10 km. Durée : 3h30.

La forêt de Signy-le-Petit recèle encore bien des secrets. Les passionnés des vestiges militaires seront ravis de retrouver des traces de la ligne Maginot à travers un parcours pédestre. 5 blockhaus ou barbeyrac, construits entre 1937 et 1939, offriront bien des surprises tant par leur emplacement, que par leur conception. Ces blockhaus servaient de protection des frontières ou permettaient de donner l’alerte en cas d’attaque. Ces derniers avaient aussi comme finalité de ralentir l’avancée d’un éventuel assaillant. Aujourd’hui, un programme d’aménagement de ces ouvrages en faveur des chiroptères est en cours. Nul doute, il faudra vous aventurer pour imaginer leur histoire passée ou future.

