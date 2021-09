Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes, Biot Sortie scolaire programme “Levez les yeux !” Biot 06410 Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

Sortie scolaire programme “Levez les yeux !” Biot 06410, 17 septembre 2021 14:30, Biot. Journée du patrimoine 2021 Biot 06410. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h30 Sortie scolaire programme “Levez les yeux !” * Sortie scolaire du programme “Levez les yeux !” Une sortie de l’école de Biot est organisé afin de faire découvrir plus amplement l’histoire du village aux enfants. Une médiation et des supports médiatifs sont prévus et la visite sera divisée en trois parties: la période romaine, la période des templiers, la période des pirates et des bandits, et la repopulation italienne du moyen-âge. Ainsi, l’élève en apprendra davantage sur l’histoire tout en découvrant Biot. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h00

*

Réservé aux scolaires

Biot 06410 Biot 06410 Biot 06410 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location63508002.jpg 04 92 91 55 80 https://www.biot-tourisme.com/ https://www.instagram.com/villedebiot/?hl=fr,https://www.facebook.com/VilledeBiot/ Crédits : ministère de la culture Gratuit Office du tourisme de Biot

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu Biot 06410 Adresse Biot 06410 Ville Biot Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Biot 06410 Biot