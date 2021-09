Loches Bijouterie Philippe Derivière Indre-et-Loire, Loches Portes ouvertes Bijouterie Philippe Derivière Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Portes ouvertes Bijouterie Philippe Derivière, 18 septembre 2021 10:00, Loches

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h30 Portes ouvertes * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

Entrée libre

Bijouterie Philippe Derivière 4 place de l’Hôtel de Ville 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire

02 47 59 43 16

Créateur de bijoux : Galerie Kimpel Lézé

Artisan bijoutier, créateur de bijoux.

Bijoux en Argents incrustés de pierre brutes, de corail, d’ébène aux lignes pures, stylisées, sobres ; lignes toujours discutées avec le client. Pièces uniques entièrement façonnées à la main selon la méthode traditionnelle.

Crédits : Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire Gratuit

Heure : 10:00 - 18:30