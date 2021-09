Visite-conférence sur bâtiment du campus Fonderie Biblithèque de l’université et de la société industrielle de Mulhouse – BUSIM, 18 septembre 2021 09:00, Mulhouse.

Journée du patrimoine 2021 Biblithèque de l’université et de la société industrielle de Mulhouse – BUSIM. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00, 11h00

Visite-conférence sur bâtiment du campus Fonderie

*

Suivez Régis Boulat, enseignant-chercheur au CRESAT (le Centre de recherches sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques) pour découvrir le bâtiment du campus Fonderie.

Découverte tournée autour de la restructuration du patrimoine industriel. Installer une université et une bibliothèque dans un bâtiment patrimonial, c’est mettre le patrimoine à disposition de tous !

https://www.learning-center.uha.fr/opac/news/journee-europeenne-du-patrimoine-au-learning-center-/1440

Plus d’information en écrivant à contact.lc@uha.fr

*

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

*

Gratuit. Nombre de places limitées.



Biblithèque de l’université et de la société industrielle de Mulhouse – BUSIM 16 rue de la Fonderie, 68500 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36755554.jpg 03 89 56 82 79 http://www.scd.uha.fr

La Bibliothèque de la Société Industrielle de Mulhouse est créée en 1826, en même temps que la société qui lui donne son nom, afin de « réunir sur un point central un grand nombre d’éléments d’instruction ». Les centres d’intérêt variés du patronat paternaliste de Mulhouse imprimeront vite leur marque à la bibliothèque. Les dons et legs sont nombreux, et enrichissent les collections d’ouvrages antérieurs au XIXe siècle notamment.

Aujourd’hui, ces collections patrimoniales sont constituées en fonds thématiques qui reflètent les préoccupations des industriels mulhousiens qui les ont constitués : sciences sociales (avec un intérêt particulier pour le travail des enfants, les logements ouvriers,…), chemins de fer, chimie, textiles, sciences naturelles, mais aussi beaux-arts, enseignement, … En 1986, une convention passée entre l’Université de Haute-Alsace et la Société Industrielle de Mulhouse donne naissance à la Bibliothèque de l’Université et de la Société Industrielle de Mulhouse, ou BUSIM, désormais gérée par le Service Commun de Documentation de l’Université. Une nouvelle convention est passée entre les deux partenaires en 2010, à l’occasion du déménagement des collections sur un nouveau site, le campus de la Fonderie, un ancien bâtiment industriel réhabilité, qui abrite désormais une faculté de droit et sciences humaines et sociales, deux bibliothèques, les archives municipales et un centre d’art contemporain.

De nombreuses acquisitions permettent de continuer à enrichir les collections de la BUSIM. Les collections récentes, en libre accès, se caractérisent par un regard à la fois local et international sur des thématiques, comme la sociologie du travail, l’histoire économique et sociale, l’histoire des techniques industrielles et des sciences. La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi (fermée le samedi et le dimanche).

Crédits : ©DroneKapture Gratuit ©DR