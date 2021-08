Laxou Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines Laxou, Meurthe-et-Moselle

Laxou Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines Laxou, Meurthe-et-Moselle

Le « Matrimoine » dans l’espace public : un nouveau regard sur la création artistique féminine dans une bibliothèque universitaire Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, 17 septembre 2021 13:00, Laxou.

Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines. Gratuit Handicap moteur https://www.weezevent.com/visite-du-1-artistique-de-la-bibliotheque-du-campus-lettres-nancy

Vendredi 17 septembre, 13h00

Le « Matrimoine » dans l’espace public : un nouveau regard sur la création artistique féminine dans une bibliothèque universitaire

*

Ces micro-visites, organisées autour de la notion de « Matrimoine », mettent en lumière la création contemporaine féminine à travers des œuvres d’art réalisées au titre du 1 % artistique.

Le réseau LoRA (Lorraine art contemporain) a choisi de porter un regard attentif à la création artistique féminine dans l’espace public à travers la notion de « Matrimoine ».

C’est sur une invitation du réseau que l‘historien d’art et chercheur Loïc Stelitano a accepté d’organiser un parcours de visite des œuvres 1 % qu’il étudie depuis 2017. Notre approche part du principe que la médiation est un moyen permettant de mener vers une meilleure reconnaissance, et un début d’appropriation des œuvres d’art dans l’espace public.

La sélection des œuvres se veut large et représentative de la diversité de la création artistique, depuis les années 1950 jusqu’en 2000 : céramiques, installations, sculptures et peintures seront présentées. Les visites se déroulent selon une organisation similaire et devraient durer 45 minutes.

Le croisement des esquisses et croquis préliminaires avec de précieux témoignages et anecdotes des artistes, architectes et usagers témoins de la réalisation du 1 % permettra de découvrir l’œuvre sous un nouveau jour. Grâce à ces sources, c’est l’ensemble de la commande de la genèse à la réalisation de l’œuvre qui peut être documenté.

Nous espérons que ces visites inédites, visant à porter un éclairage sur la création artistique féminine dans l’espace public, ne manqueront pas de piquer votre curiosité !

Courte biographie de l’artiste

Cécile Bart (née en 1958 à Dijon) est artiste plasticienne. Elle vit et travaille à Marsannay-la-Côte en Côte d’Or. À partir de 1982 elle poursuit ses recherches à l’École Nationale Supérieure d’art de Dijon, dont elle sort diplômée en 1987.

Dès 1986, alors qu’elle est encore en étude, elle met au point le dispositif pictural des Peintures-écrans qu’elle emploie de manière récurrente dans son œuvre. Grâce à ce dispositif, qu’elle décline sous forme de peintures, d’écrans, de tapisseries de lisses ou encore de peintures-collages, elle utilise la couleur comme un élément en mouvement.

Elle réalise ses peintures sur un tissu de Tergal « plein jour » tendu sur un châssis de bois ou de métal, qu’elle peint, puis essuie, jusqu’à obtenir la transparence et les effets souhaités. Le spectateur fait partie intégrante de ses peintures-écrans. Par ses mouvements et passages, la silhouette humaine fait varier les contrastes et provoque des effets de lumière.

Présentation de l’œuvre 1 % artistique

En 1995, elle remporte le concours pour la réalisation du 1 % artistique pour l’extension de la bibliothèque universitaire du campus Lettres et Sciences Humaines. Cécile Bart propose une peinture-écran qu’elle imagine comme la toile de fond de l’escalier principal de la bibliothèque.

Cette œuvre, fortement intégrée au bâtiment qui l’accueille, donne à voir un bel exemple de cette notion « art et architecture » si caractéristique du 1 %, où l’architecture et l’œuvre plastique se rencontrent pour fusionner.

*

vendredi 17 septembre – 13h00 à 13h45

*

Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum. Rdv à l’extérieur, devant l’entrée de la bibliothèque, entrée sur le campus par l’Avenue de la Libération ou le boulevard Albert 1er.



Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines 46 avenue de la Libération, 54000 Nancy Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47893090.jpg?_ts=1625041922466 03 72 74 09 80 http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/bu-lettres-sciences-humaines-et-sociales

La Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nancy a été réalisée en même temps que le campus, au début des années 1960, par les architectes Jacques (1904-1985) et Michel (1905-1975) André.

À la fin du XXe siècle, vers 1995, les besoins d’usage nécessitent un agrandissement qui est confié à l’architecte Jean-Luc André, né en 1939, fils de Michel André. C’est à cette occasion que l’extension de la bibliothèque fait l’objet d’une commande au titre du 1 % artistique, réalisée par la plasticienne Cécile Bart en 1995.

Crédits : ©Cécile Bart. Reproduction interdite. Gratuit ©Université de Lorraine