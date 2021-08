Saint-Denis Bibliothèque Saint-Denis Droit-Lettres, Université de La Réunion, Campus du Moufia Saint-Denis Exposition ” Maxime Laope : une vie au coeur de la musique réunionnaise” Bibliothèque Saint-Denis Droit-Lettres, Université de La Réunion, Campus du Moufia Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Exposition " Maxime Laope : une vie au coeur de la musique réunionnaise" Bibliothèque Saint-Denis Droit-Lettres, Université de La Réunion, Campus du Moufia, 17 septembre 2021 07:30, Saint-Denis. Journée du patrimoine 2021

17 et 18 septembre Exposition ” Maxime Laope : une vie au coeur de la musique réunionnaise” * Chanteur de séga de 1947 à 2005, Maxime Laope était l’auteur-interprète de titres passés à la postérité. Ses enfants et leurs dalons regroupés en association culturelle, continuent de faire vivre ses chansons. En 2005, l’association s’est dotée d’une exposition itinérante documentée, retraçant les faits marquants de la vie du chanteur de séga. *

vendredi 17 septembre – 07h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 12h00

Entrée libre

Bibliothèque Saint-Denis Droit-Lettres, Université de La Réunion, Campus du Moufia 15 avenue René Cassin, 97400 SAINT-DENIS Saint-Denis Moufia

0262 93 83 83 http://www.bu.univ-reunion.fr

La bibliothèque universitaire Saint-Denis Droit-Lettres fait partie du réseau des Bibliothèques de l’Université de La Réunion. Ce réseau se compose de 5 bibliothèques et d’un espace de recherche sur l’Océan indien. Les BU offrent la documentation papier et électronique utile aux enseignements et à la Recherche. De plus, vous y trouverez de la lecture loisirs (BD, romans contemporains), des DVD. Un large panel de services est proposé sur place et à distance. Au sein de la BU Saint-Denis Droit-Lettres, vous trouverez de la documentation tout particulièrement dans les domaines suivants : Droit, Économie-Gestion, Littérature, Langue, Histoire-Géo, Sciences Sociales, Océan indien.

