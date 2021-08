Pont-Sainte-Maxence Bibliothèque Reine-Philiberte Oise, Pont-Sainte-Maxence La façade monumentale du site gallo-romain Bibliothèque Reine-Philiberte Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

La façade monumentale du site gallo-romain Bibliothèque Reine-Philiberte, 17 septembre 2021 15:00, Pont-Sainte-Maxence

17 et 18 septembre La façade monumentale du site gallo-romain * Exposition présentée par l’Inrap et le service Histoire et patrimoine de la Ville de Pont-Sainte-Maxence.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Entrée libre *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h00

Entrée libre

Bibliothèque Reine-Philiberte 5 rue Théophile Richard – 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 44 31 71 71 http://www.pontsaintemaxence.fr

Bibliothèque Reine-Philiberte. Reine-Philiberte de Varicourt Marquise de Villette était la nièce adoptive de Voltaire. Il l’a surnommée « Belle et Bonne ».

Crédits : Inrap Gratuit

