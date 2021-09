Mille patrimoines accessibles Bibliothèque Raoul Mille., 17 septembre 2021 00:30, Nice.

Samedi 18 septembre, 00h30, 10h00

Rendre les patrimoines accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif, mental.

Belles histoires pour les 1 à 4 ans

Ateliers d’art brut pour jeunes et adultes

Quizz, jeux sensoriels, sitographie, exposition d’ouvrages adaptés.

Réservation obligatoire sur place ou au 04 97 13 54 29

samedi 18 septembre – 00h30 à 01h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h30

Bibliothèque Raoul Mille. 33 avenue Malausséna. 06000 Nice Nice 06000 Libération Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46588873.jpg +33 (0) 4 97 13 54 28 https://bmvr.nice.fr

La bibliothèque Raoul Mille occupe la majeure partie du monumental hall des voyageurs de l’ancienne « Gare du Sud » et s’étend sur quatre étages. Le public y trouve tous les outils pour répondre à sa soif de savoir, de connaissance et ses besoins en divertissements intelligents et ludiques : multimédia, ludothèque, grande salle de consultation et prêt, salle de travail…

La « Gare du Sud », fut construite en 1892 par l’architecte Prosper Bobin, dont ce sera l’œuvre majeure. Il crée un bâtiment spectaculaire avec des décors majestueux. Derrière, une immense verrière provenant de l’un des pavillons de l’Exposition universelle de 1889 à Paris couvre la grande halle abritant les trains.

Après avoir été pendant près de cent ans, le terminus des Chemins de Fer de Provence, la gare ferme définitivement ses portes en 1991.

Classée en 2000 par l’Etat aux monuments historiques elle fait l’objet d’une très longue et minutieuse opération de restauration. Le “bâtiment des voyageurs,” transformé en bibliothèque, ouvre ses portes en 2014 et prend le nom de l’écrivain Raoul Mille

