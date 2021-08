Rouen Bibliothèque patrimoniale Villon Rouen, Seine-Maritime Visite guidée de l’exposition “Retour aux sources” Bibliothèque patrimoniale Villon Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée de l’exposition “Retour aux sources” Bibliothèque patrimoniale Villon, 17 septembre 2021 15:30, Rouen. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque patrimoniale Villon. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://rnbi.rouen.fr/

17 et 18 septembre Visite guidée de l’exposition “Retour aux sources” * La bibliothèque patrimoniale Villon expose jusqu’au 25 septembre 2021 un des manuscrits les plus célèbres conservés en ses murs, le Livre des fontaines, accompagné de son emblématique Grande Vue de Rouen. Document daté de 1525, unique par son sujet et ses dimensions, celui-ci retrace sur plusieurs mètres de parchemin le cours des sources d’eau qui alimentaient la 2ème ville du royaume de France.

Profitez de cette invitation pour arpenter les rues d’antan lors d’une promenade parmi les plus beaux monuments Renaissance de Rouen. *

vendredi 17 septembre – 15h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

Sur inscription, départ toutes les 1h

Bibliothèque patrimoniale Villon 3 rue Jacques Villon, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42982567.jpg 00330276088088 http://rnbi.rouen.fr/ https://fr-fr.facebook.com/rouennouvellesbibliotheques

Bibliothèque municipale, faisant partie du réseau Rn’Bi (Rouen nouvelles bibliothèques).

Crédits : © Bibliothèque patrimoniale Villon-La Grande Vue de Rouen Gratuit|Sur inscription Bibliothèque patrimoniale Villon

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Bibliothèque patrimoniale Villon Adresse 3 rue Jacques Villon, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Bibliothèque patrimoniale Villon Rouen