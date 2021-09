Strasbourg Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) Bas-Rhin, Strasbourg Atelier de contribution au patrimoine oral Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier de contribution au patrimoine oral Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), 18 septembre 2021 10:15, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS). Gratuit|Sur inscription https://affluences.com/bnu/reservation?lang=fr&type=3129

18 et 19 septembre Atelier de contribution au patrimoine oral * Prononcer et enregistrer quelques mots pour contribuer au patrimoine oral et enrichir la sonothèque Lingua Libre. Wikipédia, Wiktionnaire… vous connaissez ? Avez-vous remarqué que certains proposent d’écouter la prononciation des termes ? Mais il s’agit d’une minorité ! Le but de cette animation individuelle est de renverser la tendance en enrichissant un patrimoine culturel et oral précieux. En donnant votre voix à Lingua Libre, vous participez à enrichir une sonothèque dont les termes peuvent être librement réutilisés à travers les autres plateformes de Wikipédia et d’autres projets culturels ou scientifiques. Nous vous proposons de choisir parmi une liste de 600 mots en lien avec la thématique de l’édition 2021 : le monde des bibliothèques, de la culture et du patrimoine, de l’architecture, du patrimoine ferroviaire et des lieux-dits géographiques… Exemple : Bibliothèque mobile, Eschbourgeoise, Fab Lab, Illustration, Mont Sainte-Odile, Ornement, Pagination, Rouffach, Tramway... ou le nom de votre village alsacien ? Vos propositions sont les bienvenues. Atelier individuel | Sur rdv via Affluence (ouvert à partir du 4 septembre) | Durée d’une session d’enregistrement : 15 min. Toutes les informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:GLAM/Bnu_Strasbourg_%28France%29/JEP Cet atelier est coordonné par le Lab de la Bnu en collaboration avec le projet Lingua Libre de la Wikimédia France Association. *

samedi 18 septembre – 10h15 à 17h15

dimanche 19 septembre – 10h15 à 17h15

Gratuit. Atelier individuel sur rendez-vous via Affluence (ouvert à partir du 4 septembre). Durée d’une session d’enregistrement : 15 min.

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) 6 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67073 Krutenau Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94094629.jpg 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662,https://twitter.com/BNUStrasbourg

Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014. Le chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associé, a modifié intégralement les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure de 1895. Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et services aux publics, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie…

